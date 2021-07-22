Саратов, 22 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали еще 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 22 июля 1608 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и восемь женщин в возрасте от 36 лет до 81 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 22 июля зарегистрировали 70 834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 66 311 человек, за сутки — 213 пациентов.

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