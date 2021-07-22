Красноярск, 22 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 22 июля подтверждено 86 624 случаев заражения коронавирусом (+506 за минувшие сутки), сообщили ИА REGNUM 20 июля в оперштабе региона.

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За всё время вылечили 73 358 пациентов (+220 за сутки).

Общее число погибших составляет уже 4258 человек (+19 за сутки).

Вместе с тем, 50 282 человека всё ещё находятся под наблюдением врачей (+3 688 новых за сутки).

Снят с медицинского наблюдения за последние сутки 3 991 гражданин.

За все время в крае проведено 3 163 026 тестов на коронавирус (+14 272 за последние сутки).

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