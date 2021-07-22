Москва, 22 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В ряде регионов центральной части России, в южной части страны, а также в Поволжье в ближайшие дни ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер. Об этом 22 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гроза

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«В Приволжском федеральном округе 22−23 июля будут ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Южном федеральном округе тоже есть ряд регионов, в которых будут сильные дожди с ветром. Во-первых, в Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20−25 м/с. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, синоптик добавил, что интенсивные дожди и грозы на территории Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае будут сопровождаться сильной жарой до +36… +42 °C.

Помимо этого, Вильфанд уточнил, что в Северо-Кавказском федеральном округе в ближайшие дни также ожидается «довольно сложная погода».

«Практически во всех республиках, в Ингушской, Чеченской республиках, (ожидается) жара +40… +42 °C, а 23 июля будет еще и сильный дождь, ветер с грозой до 15−20 м/с. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии — везде сильная жара — +38… +39 °C ‑ и с 22 или 23 числа, зависит от того, где горы повыше, где чуть пониже, будут дожди, грозы и сильный ветер», — сказал он.

Также синоптик отметил, что дожди и градом ожидаются 22 и 23 июля и в ряде регионов Центральной России.

«22 июля в Курской, Тамбовской, Белгородской областях (ожидается) сильный дождь с грозой, град и ветер 15−18 м/с. В Воронежской области после сильной жары тоже будет сильный дождь, гроза, ветер до 16−20 м/с», — указал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение ближайших дней в Якутию придут дожди, благодаря которым ситуация с лесными пожарами в регионе существенным образом улучшится.