Исламабад, 22 июля 2021, 11:38 — REGNUM Весьма возможный приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас воспринимается в Пакистане как победа. Однако со временем эта победа может оказаться пирровой, пишет директор по Южной и Центральной Азии в Институте Хадсона Хусейн Хаккани в статье, вышедшей 21 июля в Foreign Affairs.
Вывод американских войск из Афганистана также обещает стать поворотным моментом в их отношениях с Исламабадом. Пакистан давно скрывал свои амбиции в Афганистане, чтобы не портить отношения с Вашингтоном, однако продолжать эту игру будет невозможно, если в Кабуле будет создан исламский эмират. Дело в том, что при таком сценарии развития событий Пакистан окажется зажатым между неконтролируемым «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международным сообществом, которое будет требовать от Исламабада обуздать радикалов.
Победа исламистов будет иметь столь же катастрофические последствия для внутреннего мира и безопасности в Пакистане: исламистский экстремизм уже разделил пакистанское общество по религиозному признаку, и приход к власти радикалов в соседнем Афганистане только придаст смелости радикалам внутри самого Пакистана. Попытки принудить к чему-либо боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут привести к ответным мерам: члены пакистанского отделения движения начнут совершать теракты на территории самой исламской республики.
Хаккани отметил, что пакистанские генералы видят в талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) важного партнера в их соперничестве с Индией. Между тем слабые гражданские лидеры в Исламабаде согласились с политикой, которая ставит во главу угла борьбу с реальным или предполагаемым индийским влиянием в Афганистане.