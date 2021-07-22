Исламабад, , 11:38 — REGNUM Весьма возможный приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас воспринимается в Пакистане как победа. Однако со временем эта победа может оказаться пирровой, пишет директор по Южной и Центральной Азии в Институте Хадсона Хусейн Хаккани в статье, вышедшей 21 июля в Foreign Affairs.

«Органы безопасности Пакистана в восторге от недавних военных успехов боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — отметил Хаккани, напомнив, что сторонники жесткой линии на протяжении десятилетий оказывали поддержку радикальному движению, которое теперь может прочно обосноваться в Кабуле.

«Пакистан получил то, чего хотел, но пожалеет об этом. Из-за захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пакистан станет более уязвимым для экстремизма у себя дома и потенциально более изолированным на мировой арене», — добавил он.

Вывод американских войск из Афганистана также обещает стать поворотным моментом в их отношениях с Исламабадом. Пакистан давно скрывал свои амбиции в Афганистане, чтобы не портить отношения с Вашингтоном, однако продолжать эту игру будет невозможно, если в Кабуле будет создан исламский эмират. Дело в том, что при таком сценарии развития событий Пакистан окажется зажатым между неконтролируемым «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международным сообществом, которое будет требовать от Исламабада обуздать радикалов.

Победа исламистов будет иметь столь же катастрофические последствия для внутреннего мира и безопасности в Пакистане: исламистский экстремизм уже разделил пакистанское общество по религиозному признаку, и приход к власти радикалов в соседнем Афганистане только придаст смелости радикалам внутри самого Пакистана. Попытки принудить к чему-либо боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут привести к ответным мерам: члены пакистанского отделения движения начнут совершать теракты на территории самой исламской республики.

«И если борьба между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противниками обострится, Пакистану придется столкнуться с новым потоком беженцев. Гражданская война по соседству нанесет еще больший ущерб экономике страны, в которой и без того много проблем», — указал эксперт, обратив внимание на то, что пакистанские критики близких отношений Исламабада с афганскими радикалами давно предсказывали, что все может закончиться именно так.

Хаккани отметил, что пакистанские генералы видят в талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) важного партнера в их соперничестве с Индией. Между тем слабые гражданские лидеры в Исламабаде согласились с политикой, которая ставит во главу угла борьбу с реальным или предполагаемым индийским влиянием в Афганистане.

«На протяжении десятилетий Пакистан вёл рискованную игру, поддерживая или терпя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пытаясь сохранить благосклонность Вашингтона. Это работало дольше, чем многие могли ожидать, однако в долгосрочной перспективе такой подход не мог считаться возможным. Пакистану долгое время удавалось откладывать это решение в долгий ящик. Однако скоро ему придется разобраться с этим вопросом», — указал Хаккани.