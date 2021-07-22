Екатеринбург, 22 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Алапаевске (Свердловская область) суд решит судьбу 33-летнего горожанина, обвиняемого в стрельбе по бездомной собаке из ружья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

По версии следствия, мужчина ехал мимо пустыря и увидел бродячих животных. Гражданин взял из автомобиля гладкоствольное двуствольное ружье модели «ИЖ-54», подошёл к псам и выстрелил в одного из них. После этого он подошёл ближе и произвёл прицельный выстрел. Другие горожане сняли это всё на видео и выложили в соцсети.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый — рецидивист, имеющий судимости за грабёж, кражу и незаконную рубку деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге арестовали обвиняемую в сожжении бездомного.

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