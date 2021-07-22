Москва, 22 июля 2021, 11:36 — REGNUM Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рассмотрению обращение Генпрокуратуры и вынести решение о том, как убийства в Донбассе соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека, а законы о языке и коренных народах Украины — с ее Конституцией. Вот где понадобится вся их квалификация! Это не однополые браки или обиженный «берлинский пациент», речь идет о праве на мирную жизнь, о праве говорить на родном языке», — отметил Слуцкий.
Глава комитета напомнил, что Генеральная прокуратура в свою очередь применила полномочия по принятому Госдумой в конце сессии закону, который позволил ей представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека.
Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года.
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