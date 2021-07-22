Москва, 22 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Djtm Зал ЕСПЧ. Страсбург

«Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рассмотрению обращение Генпрокуратуры и вынести решение о том, как убийства в Донбассе соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека, а законы о языке и коренных народах Украины — с ее Конституцией. Вот где понадобится вся их квалификация! Это не однополые браки или обиженный «берлинский пациент», речь идет о праве на мирную жизнь, о праве говорить на родном языке», — отметил Слуцкий.

Глава комитета напомнил, что Генеральная прокуратура в свою очередь применила полномочия по принятому Госдумой в конце сессии закону, который позволил ей представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека.

Россия подала в Европейскийсуд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года.