Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате аварии с двумя автобусами за медицинской помощью обратились восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 июля.

ГУ МЧС России по Ростовской области ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

Судя по фотоснимкам с места происшествия, водитель автобуса малой вместимости, следовавший по маршруту № 85а, въехал в двигавшийся впереди автобус, следовавший по маршруту № 40.

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия на проспекте Стачки были вызваны спасатели.