Уфа, 22 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Огурцы и белокочанная капуста больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что в республике средняя цена на огурцы составила 56,45 рублей, что на 4,9% дороже, чем на прошлой неделе. Свежая белокочанная капуста подорожала на 4,2% (средняя цена на нее составила 40,19 рублей).

Также в республике подорожали консервы мясные для детского питания, маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, баранина, сосиски и сардельки, рыбка мороженная, соль.

При на 6,7% в республике подешевела морковь. Цена на этот овощ в среднем в регионе составляет 85,79 рублей. На 5,1% подешевели помидоры свежие (их средняя цена составляет 79,45 рублей). Картофель также стал немного доступнее (на 4,4%), его цена составила 42,89 рублей. Также немого подешевели колбасы вареные, сыры сычужные твердые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что коррекция цен на овощи открытого грунта может произойти в конце июля и начале августа в Башкирии.