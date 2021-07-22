Москва, 22 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Изменение концепции миграционной политики в России закладывает большие риски. Об этом 22 июля заявил председатель комиссии совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Во время мероприятия рассматривался подготовленный МВД законопроект о легализации мигрантов. По мнению правозащитника документ содержит ряд норм, в которых заложены риски.

«В законодательстве меняется процедура. Мигрантам не нужно будет подтверждать знание языка и истории. Делается ставка на низко подготовленную массу. А вот что вводится понятие близкие родственники, долгосрочное проживание — мы понимаем, если он получил разрешение на проживание, то мы понимаем, какой поток мигрантов будет. А дальше пойдет реакция и нагрузка на систему образования, здравоохранения, пенсионные фонды», — сказал Кабанов.