Осло, 22 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. 22 июля, исполняется десять лет с тех пор, как Норвегия была потрясена террористическим нападением на Утёйю и правительственные кварталы в Осло. В общей сложности жертвами Андерса Брейвика стали 77 человек, 69 из которых были убиты в детском лагере на острове Утёйа. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Сегодня в Осло состоится несколько национальных мемориальных мероприятий, на которых, в частности, выступят норвежский король и премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Напомним, что 22 июля 2011 года в 15:26 по местному времени в правительственном квартале в центре Осло взорвалась бомба. Прохожие были отброшены мощной взрывной волной, а окна в зданиях были выбиты. Большая часть Осло была эвакуирована, после чего начались обыски в правительственных зданиях в целях обнаружения других взрывных устройств. Позже полиция подтвердила, что в результате взрыва погибли восемь человек. Не менее 200 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один из министров не пострадал.

В 17:27 поступила первая тревога о перестрелке на Утёйе. Остров расположен к северо-западу от Осло и с 1950-х годов был местом норвежских социал-демократов для организации досуга и отдыха молодежи.

В 18:34 Брейвик был нейтрализован спецназом. Однако менее чем за час он успел убить 69 человек, большинство из которых были дети. Случившимся был потрясен весь мир, а в адрес норвежского народа и правительства были направлены бесчисленные слова поддержки и сочувствия.