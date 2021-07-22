Кемерово, 22 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Судебные приставы Кузбасса опечатали все входы и выходы кемеровского торгового центра «Вселенная».

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщает 22 июля официальный сайт ведомства, основанием послужил исполнительный документ о запрете деятельности по эксплуатации здания данного объекта: в ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове произошла страшная трагедия. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большинство из погибших — дети.

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