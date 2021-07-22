Москва, , 11:32 — REGNUM «Единая Россия» подвергается целенаправленной критике «на уничтожение», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с кандидатами в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Видеозапись с мероприятия опубликована 22 июля в личном блоге столичного мэра. Собянин отметил необходимость иметь доверие людей, которое в Москве кандидатам от партии получить особенно непросто.

«Даже люди, которые говорят, что «мы удовлетворены, как вы работаете», и таких большинство в городе, и люди, которые готовы голосовать за «Единую Россию», это не совсем одно и то же, — сказал московский мэр. — И убедить людей прийти на участок и проголосовать именно за «Единую Россию», которая подвергается бешеной критике со всех сторон, причём целенаправленной, на уничтожение, это крайне непросто».