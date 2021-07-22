Москва, , 11:32 — REGNUM Решение главы правительства РФ Михаила Мишустина, который назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов, позволит достигнуть нового баланса в регулировании региональной политики. Об этом 22 июля заявил гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, выступая на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я полагаю, что главная цель этого решения — это достигнуть нового баланса в регулировании региональной политики и в федеральных округах. Баланса, который позволит вести более эффективно окружное регулирование. В этом решении есть недосказанность. В том смысле, что экономические полномочия полпредов на фоне полномочий вице-премьеров не обозначены и не скорректированы», — сказал Орлов.

По его словам, этот вопрос будет прояснен.

«Еще вопрос о роли полпредов — в какой степени они будут задействованы в реализации национальных проектов? Еще один вопрос, который остался без ответа, — вице-премьеры будут в оперативном режиме взаимодействовать с губернаторами? В каком режиме? Со всеми ли губернаторами? Тут множество вопросов, которые требуют конкретизации. И найти новый баланс — это конкретизировать новые полномочия и приоритеты, которые связаны с вице-премьерами и полпредами. Ясно, что есть пересекающиеся полномочия уже сегодня», — сказал Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов.