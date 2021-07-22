Казань, 22 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Казанской Ратуше накануне прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной в честь открытия и освящения воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Казанская икона Божией Матери

Почтовый блок выпустили тиражом 27 тыс. экземпляров. Фотографическое изображение воссозданного собора Казанской иконы Божией матери снабжено пояснительными надписями: «Собор Казанской иконы Божией матери Казанского Богородицкого монастыря построен в 1807 году, воссоздан в 2021 году». Контур собора украшает специальный штемпель. На конверте «первого дня» воспроизведена литография известного художника Турнерелли с надписью: «Казанский Богородицкий монастырь. 1839 г. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан».

Церемонию памятного гашения марки провели Госсоветник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председатель Попечительского совета республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев и викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий.

ИА REGNUM напоминает, церемония освящения собора Казанской иконы Божией Матери, воссозданного в Казани на месте обретения иконы в 1579 году, состоялась 21 июля. Собор освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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