Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии продолжаются поиски пяти человек, предположительно утонувших в водоёмах с начала купального сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Angie Река Селенга

Спасатели 21 июля обследовали береговую линию и острова акватории реки Уды от поселка Онохой Заиграевского района до местности Степная протока города Улан-Удэ. Поиски результатов пока не дали.

Местных жителей в ведомстве призвали быть осторожными на воде, не купаться в нетрезвом виде и не оставлять без присмотра детей вблизи рек и озёр.

«Не отплывайте от берега на надувных матрасах и кругах, если Вы не умеете плавать, не заплывайте далеко от берега. Также рассчитывайте силы на обратный путь, не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог», — отметили в агентстве.

Читайте также: В водоёмах Бурятии за пять дней утонули шесть человек