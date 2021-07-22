Москва, , 11:31 — REGNUM Властям Белоруссии пришлось усилить охрану границы, поскольку с территории Украины в республику завозится оружие и боеприпасы для радикалов. Об этом 22 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о раскрытии спящих террористических ячеек, действия которых координировались в том числе с Украины.

«Причём 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьёзно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов», — цитирует Руденко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что Лукашенко — «любитель таких резонансных заявлений» и «разговаривает очень часто заголовками», а граница по факту работает в прежнем режиме.

Читайте также: Киев опроверг заявление Лукашенко о перекрытии границы с Украиной