Москва, 22 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Изменить стратегию развития российского футбола предложил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

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Парламентарий направил главе Минпорта Олегу Матыцину рекомендации по выводу отечественного футбола из кризиса.

По мнению депутата, главный тренер национальной сборной должен координировать работу тренерских штабов всех сборных команд страны — национальной, юношеской и молодежной. В этом случае он будет определять стратегию и тренировочную деятельность не на ближайшие сезоны, а на перспективу, с учетом формирования резерва игроков.

«В развитии футбола важно изменить не тактику, а стратегию. Все ведущие спортивные державы, показавшие высокий результат на международных соревнованиях, реализуют программы развития детско-юношеского спорта и, в частности, спортивных школ и академий», — отметил также депутат.

Мировой опыт показывает, что основной акцент следует делать на доступность занятий футболом для всех слоев населения, наличие в регионах современной материально-технической базы для проведения тренировок и соревнований и подготовку тренерского состава, указал парламентарий.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить формированию спортивных лифтов «школьная секция — местный клуб — профессиональный клуб», что невозможно без вовлеченности в эту работу клубов премьер-лиги.

В основе отбора футболистов для игры в сборных должны лежать прозрачные принципы, что позволит проводить селекцию среди самых перспективных игроков и создавать серьезный резерв для национальной сборной, подчеркнул Пайкин.

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