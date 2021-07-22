Главе Минспорта России рекомендовали изменить стратегию развития футбола
Москва, 22 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Изменить стратегию развития российского футбола предложил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Парламентарий направил главе Минпорта Олегу Матыцину рекомендации по выводу отечественного футбола из кризиса.
По мнению депутата, главный тренер национальной сборной должен координировать работу тренерских штабов всех сборных команд страны — национальной, юношеской и молодежной. В этом случае он будет определять стратегию и тренировочную деятельность не на ближайшие сезоны, а на перспективу, с учетом формирования резерва игроков.
«В развитии футбола важно изменить не тактику, а стратегию. Все ведущие спортивные державы, показавшие высокий результат на международных соревнованиях, реализуют программы развития детско-юношеского спорта и, в частности, спортивных школ и академий», — отметил также депутат.
Мировой опыт показывает, что основной акцент следует делать на доступность занятий футболом для всех слоев населения, наличие в регионах современной материально-технической базы для проведения тренировок и соревнований и подготовку тренерского состава, указал парламентарий.
Особое внимание, по его мнению, следует уделить формированию спортивных лифтов «школьная секция — местный клуб — профессиональный клуб», что невозможно без вовлеченности в эту работу клубов премьер-лиги.
В основе отбора футболистов для игры в сборных должны лежать прозрачные принципы, что позволит проводить селекцию среди самых перспективных игроков и создавать серьезный резерв для национальной сборной, подчеркнул Пайкин.
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