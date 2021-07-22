Ялта, Крым, 22 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Увеличить коечный фонд в Ялте и направить сюда дополнительные силы медиков попросила глава администрации города-курорта Янина Павленко руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. Об этом Павленко сообщила 22 июля в соцсетях.

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«Руководителю ФМБА России Веронике Игоревне Скворцовой направлено письмо с просьбой увеличить в Ялте коечный фонд, а также командировать дополнительные силы медиков. Увы, растет число больных не легкой степени тяжести (как это было зимой, когда с поддержкой военных медиков в Ялте был открыт военный госпиталь), а средней и тяжелой. Нужны дополнительные места в ковидном госпитале (для «тяжелых») и в инфекционном отделении (для «средних»)», — написала Павленко.

Она также сообщила, что инфекционная больница Ялты открыла ещё один приемный покой в отдельном здании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму за последние сутки выявили 391 случай заражения коронавирусом. На минувшей неделе в регионе в регионе пять раз был обновлён суточный рекорд заболеваемости. В числе «рекордсменов» — Судак и Феодосия, в Ялте также отмечен значительный рост заболеваемости.