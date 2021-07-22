Москва, 22 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 103 лесных пожара на общей площади 103 612 га. Об этом 22 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 103 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 103 612 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Волгоградской, Иркутской, Омской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей; в Республиках Карелия, Коми, Якутия, Марий Эл, а также в Башкирии и Удмуртии; в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах; и в Пермском и Красноярском краях.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 257 лесных пожаров на общей площади 785 601 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 6615 человек, 1078 единиц техники и 37 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 63 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 21 июля, в Красноярском крае было ликвидировано пять лесных пожаров.