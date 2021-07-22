Химки, Московская область, 22 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Допуск зрителей на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» — «Зенит» будет осуществляться по QR-кодам. Об этом 22 июля сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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«Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он добавил, что «Химки» смогут принять на стадионе не более 1 тыс. зрителей. В этом вопросе клуб ориентируется на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По словам Терюшкова, 50% мест будет отдано болельщикам «Зенита».

Напомним, новый сезон РПЛ начнётся 23 июля. Матч первого тура между «Химками» и «Зенитом» пройдёт 24 июля.