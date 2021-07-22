Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Первоклассники и учащиеся школ Ленинградской области отпразднуют День знаний 1 сентября 2021 года в очном формате, но из-за пандемии коронавируса мероприятия будут проходить по схеме 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля сообщил на заседании правительства Ленобласти председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

Он отметил, что торжественные линейки будут проводиться на свежем воздухе, их время будет сокращено до 30 минут. Кроме того, первоклассники получат в подарок книги, посвященные Ленинградской области, также для них будет проведен открытый урок.

«Нам удалось уберечь наши школы от массового занесения этой заразы — ковида. Если и уходили на карантин, то лишь отдельные классы и группы, по пальцам можно пересчитать в каких учебных заведениях», — заметил в свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и подчеркнул, что новый учебный год также придётся провести с соблюдением необходимых требований безопасности.