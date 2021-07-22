Празднование Дня знаний в Ленобласти планируется в очном формате
Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Первоклассники и учащиеся школ Ленинградской области отпразднуют День знаний 1 сентября 2021 года в очном формате, но из-за пандемии коронавируса мероприятия будут проходить по схеме 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля сообщил на заседании правительства Ленобласти председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Он отметил, что торжественные линейки будут проводиться на свежем воздухе, их время будет сокращено до 30 минут. Кроме того, первоклассники получат в подарок книги, посвященные Ленинградской области, также для них будет проведен открытый урок.
«Нам удалось уберечь наши школы от массового занесения этой заразы — ковида. Если и уходили на карантин, то лишь отдельные классы и группы, по пальцам можно пересчитать в каких учебных заведениях», — заметил в свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и подчеркнул, что новый учебный год также придётся провести с соблюдением необходимых требований безопасности.