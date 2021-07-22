Гуанчжоу, Китай, 22 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Спасатели извлекли тела всех 14 рабочих, оказавшихся в затопленном тоннеле в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

(сс) Free-Photos Шахта

14 рабочих оказались в ловушке в строящемся затопленном тоннеле Шицзиншань, который является частью городской скоростной автомагистрали Синье 15 июля, когда произошло затопление. Тела 13 рабочих были извлечены к вечеру 21 июля. Тело последнего рабочего извлекли на поверхность 22 июля, сообщили штаб-квартире спасательной операции.

На место происшествия было направлено более 2400 спасателей и более 200 спасательных машин. Однако, по данным источников в штаб-квартире, узость тоннеля и сложные гидрологические, геологические и метеорологические условия осложнили проведение спасательных работ.

Власти пообещали разобраться с последствиями аварии и оказать содействие в расследовании причин и обстоятельств произошедшего несчастного случая.