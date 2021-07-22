Москва, , 11:27 — REGNUM Россия и Узбекистан постоянно контактируют по ситуации в Афганистане, где обострился внутренний конфликт. Москва откликнется на призыв Ташкента о помощи, сообщил 22 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ташкент Dilshod Akbarov

Он подчеркнул, что Москва обеспокоена обострением внутриафганского конфликта и его негативным влиянием на соседние страны, включая Узбекистан. Это государство — союзник и стратегический партнёр России.

«Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства», — сказал Руденко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Руденко также констатировал, что северные провинции Афганистана, когда-то относительно спокойные, теперь стремительно становятся горячей точкой.

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