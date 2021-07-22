Лондон, 22 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Британии представлен двухдверный электрокар Smart EQ fortwo в исполнении Racing Green Edition. Об этом сообщается на сайте Opera News.

Opera News Smart EQ fortwo

Над дизайном электромобиля поработала компания Brabus. Авто окрашено в зелёный «металлик» и «обуто» в чёрные колеса Brabus Monoblock XI. Также автомобиль может похвастаться панорамной крышей и салоном, обтянутым кожей Cognac Nappa из каталога Brabus Tailor Made коньячного цвета.

Кроме того, новинка выделяется светодиодной оптикой, стеклянной панорамной крышей и зелёными акцентами на передней панели и дверях.

Стоимость новой версии модели в Великобритании начинается от 25 495 фунтов (около 2,6 млн рублей).

Напомним, осенью 2021 года компания Smart проведет официальную премьеру своего первого электрокроссовера. Данная модель будет представлена на автовыставке IAA Mobility в Мюнхене. Массовое производство новинки начнётся в 2022 году.

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