Якутск, 22 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства и формирования конкурсной массы обанкроченного АО «Страховая компания «Стерх» с торгов планируется продать принадлежащий ему пакет акций АКБ «Алмазэргиэнбанк». Торги в формате публичного предложения планируется завершить 25 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта «Российского аукционного дома».

Guberniya.info Торги

Торги проходят на основании договора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», которая является конкурсным управляющим «Стерха». На продажу выставлены 5 847 343 обыкновенные акции, что составляет 0,1823% от общего числа. Стартовая цена — 8 208 231,7 рубля. Торги пройдут с понижением.

Напомним, страховая компания «Стерх» была признана банкротом в январе 2020 года. С 28 октября 2019 года «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, установлением фактов существенной недостоверности отчётности, с учётом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей» приказом Банка России у компании отозвали лицензию.

Банк, акции которого выставлены на торги, на 92,51% принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Якутии. Ранее главой правления «Алмазэргиэнбанка» была жена главы Якутии Людмила Николаева.