Чита, 22 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. За период с 12 по 19 июля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на лук репчатый составил 4,4%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лук

Также известно, что масло сливочное стало стоить дороже на 2,3%, маргарин — на 1,7%, куры охлажденные и мороженые — на 1,5%, морковь — на 1,3%, колбаса вареная — на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Забайкальском крае отмечалось увеличение цен на капусту (на 12,1%), картофель (на 10,0%), овощи замороженные (на 8,2%), свеклу столовую (на 7,2%), лук репчатый (на 4,5%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,3% жирности (на 3,6%), горох и фасоль (на 3,4%), гречку (на 3,0%).

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