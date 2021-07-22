Москва, 22 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В 2021 году повышение стоимости на одежду и обувь останется в пределах среднего ежегодного коридора цен. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Магазин одежды

«Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что министерство «постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска».

В Минпромторге также подчеркнули, что отечественные производители одежды и обуви также не ожидают роста стоимости производства одежды: «Увеличение может составить 3−5%, что частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры из Юго-Восточной Азии и ростом коммунальных платежей. Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте».

Представители ведомства также отметили, что рост цен на одежду в 2021 году связан с повышением стоимости перевозок из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды в мире.