Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Отечественная автомобильная марка Lada стала лидером продаж на петербургском авторынке по итогам шести месяцев 2021 года. Это произошло впервые за 10 лет, сообщает 22 июля агентство «Auto-Dealer-СПб».

IvDobr Lada Xray

«Прежний лидер — KIA — переместился на второе место. На близком расстоянии к марке находится другой корейский бренд — Hyundai», — отмечают аналитики.

По данным агентства, в первой половине 2021 года в Санкт-Петербурге было реализовано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 55% больше, чем за первое полугодие кризисного для авторынка из-за пандемии 2020 года. В июне 2021 года петербургские дилеры смогли продать 15 205 новых машин — это на 43% больше, чем в июне 2020 года.

«Объем продаж автомобилей в июне стал не только самым высоким в этом году, но и вторым за последние семь лет — он уступил только показателю декабря прошлого года», — заявил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Он предполагает, что уступившая лидерство на авторынке Петербурга марка KIA рискует в ближайшие месяцы опуститься на третье место, из-за дефицита своих автомобилей.

«Те бренды, кому удается поддерживать объем поставок, улучшают и свои позиции в рейтинге. Не исключено, что уже по итогам трех кварталов в первой десятке мы увидим Chery», — считает Еськов.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за январь-июнь 2021 года составила 9,6% против 8,5% за аналогичный период 2020 года.