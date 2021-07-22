Москва, 22 июля 2021, 11:11 — REGNUM В России введённый летом 2019 года запрет на авиасообщение с Грузией является временной мерой, заявил 22 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Он напомним, что это было вынужденной мерой, вызванной «известной антироссийской провокацией».
Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено с июля 2019 года. Это было сделано из-за антироссийских выступлений в Грузии.
Они начались после того, как в ходе проходившего в Тбилиси съезда Межпарламентской ассоциации православия (МПА) возглавлявший её депутат Госдумы (КПРФ) Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Представители грузинской оппозиции это назвали оскорблением для страны, после чего начались антироссийские выступления, переросшие в беспорядки.
Читайте также: Грузия упростила въезд гражданам России, Белоруссии и Украины