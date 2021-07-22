Москва, , 11:11 — REGNUM В России введённый летом 2019 года запрет на авиасообщение с Грузией является временной мерой, заявил 22 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Самолет (сс) martindotpng

Он напомним, что это было вынужденной мерой, вызванной «известной антироссийской провокацией».

«Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки… появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено с июля 2019 года. Это было сделано из-за антироссийских выступлений в Грузии.

Они начались после того, как в ходе проходившего в Тбилиси съезда Межпарламентской ассоциации православия (МПА) возглавлявший её депутат Госдумы (КПРФ) Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Представители грузинской оппозиции это назвали оскорблением для страны, после чего начались антироссийские выступления, переросшие в беспорядки.

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