Чита, 22 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За период с 12 по 19 июля 2021 года в Чите продолжился рост цен на моторное топливо. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, стоимость бензина АИ-98 повысилась на 0,3%, АИ-95 — на 0,1%, АИ-92 — на 0,04%.

Бензин

Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 28 июня по 5 июля 2021 года АИ-98 подорожал в Чите на 0,4%, АИ-95 и АИ-92 — на 0,2%.

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