Бразилиа, 22 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Бразилию прилетел самолет с более чем миллионом доз вакцины против COVID-19 из американской лаборатории Pfizer. Об этом сообщает Prensa Latina.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Первая партия с одним миллионом 53 тысячами компонентов препарата прибыла вечером 21 июля, а на 23 июля запланирована новая поставка еще миллиона доз.

Как ожидается, до сентября 2021 года в Бразилию поставят почти 70 млн доз вакцины от COVID-19.