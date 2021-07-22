Москва, 22 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в Якутию придут дожди, благодаря которым ситуация с лесными пожарами в регионе существенным образом улучшится. Об этом 22 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

geralt Лесной пожар

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«В Якутии пройдут дожди. К концу недели, если говорить о метеорологических показателях пожарной опасности, ситуация существенно улучшится. Новых пожаров точно не возникнет, но борьба с существующими очень сложна», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, синоптик уточнил, что пришедшие в республику дожди не помогут остановить распространение уже действующих природных пожаров потому, что на данный момент они полыхают на слишком большой площади.

«Горит огромная площадь, и это уже не метеорологический фактор, потому что, когда уже есть пожар, даже небольшого ветерка достаточно, чтобы пожары продолжались и перемещались в разные стороны», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на нынешней неделе самыми холодными в Москве днями будут 22 и 23 июля.