Киев, 22 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах», который ранее был принят Верховной радой. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов», — сказано в сообщении.

В законе сказано, что «коренными» являются этнические меньшинства Украины, не имеющие своего государства за пределами страны, например крымские татары, караимы и крымчаки.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, обсуждая вышеупомянутый закон с канцлером Германии Ангелой Меркель, назвал его «откровенно дискриминационным», поскольку согласно закону русские не являются коренным народом Украины.