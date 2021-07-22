Москва, 22 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Четверг, 22 июля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует положительную динамику, укрепляясь к американскому доллару более чем на 0,2% и тестируя технический уровень 73,70, пробой которого, откроет рублю возможность роста к значениям начала июля 2021 года 73,00 за доллар США. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, за российскую валюту продолжают играть два основных фактора, первый — это действующий сейчас в России период налоговых выплат, пик которого приходится на понедельник, 26 июля. А второй фактор — это ожидания повышения ключевой ставки Банком России на 0,5−1,0 п.п. с 5,5% до 6,0−6,5% уже в эту пятницу, 23 июля.

Эксперт отметил, что без этих факторов, под влиянием ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, а также масштабных покупок иностранной валюты (13,5 млрд в день до 5 августа 2021 года) Минфином России в рамках реализации бюджетного правила, рубль ждет ослабление к 75,00 и ниже. А пока эти факторы действуют, у российской валюты есть время на то, чтобы отыграть локальный внешний позитив на глобальных рынках, а также среагировать на некоторые второстепенные события, которые могут укрепить рубль, отметил Розман.

По крайне мере об этом говорит техническая картина, которая проводит в качестве уровня, ограничивающего рост российской валюты к доллару США, линию на отметке 73,80. По его словам, если сегодня, 22 июля, по итогам публикации итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в 15:30 по мск американский доллар начнет слабеть, то тогда, рубль пробьет 73,70 и быстро дойдет к 73,00 за доллар США. Если же американская валюта на итогах заседания европейского регулятора напротив начнет расти, как ожидает большинство участников торгов, тогда курс рубля вернется к более справедливым значениям 74,00−74,20, отметил он.