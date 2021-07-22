Джакарта, 22 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси, сообщает Detik.

Angelo_Giordano Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 22 июля в 00:44 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 12 км от Мамасы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксировали на территории Турции.