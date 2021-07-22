Чжэнчжоу, Китай, 22 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В общей сложности 12 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на столицу центральной китайской провинции Хэнань, сообщает агентство Синьхуа.

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Около 100 000 жителей города были переселены в безопасные места. Объем выпавших осадков в городе в среднем достиг 449 мм. Метеорологические бюро провинции, а также муниципальные метеорологические бюро Чжэнчжоу повысили уровень экстренного реагирования на метеорологические катастрофы до I уровня.

Более 160 поездов прекратили движение на железнодорожной станции Чжэнчжоудун, в результате чего большое количество пассажиров оказалось в затруднительном положении. По прогнозам, сильные дожди в провинции продлятся до 22 июля.