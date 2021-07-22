Стокгольм, 22 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен прибыл 21 июля на остров Утейа, чтобы почтить память расстрелянных на нем в 2011 году вооруженным правым экстремистом Андерсом Брейвиком. Об этом 22 июля сообщает ИА «Красная Весна».

Socialdemokraterna Стефан Лёвен

"Молодежь вернула остров с достоинством и верой в будущее. Это воодушевляет», — заявил он по окончании церемонии возложения цветов на месте гибели молодых людей.

Также указывается, что в церемонии помимо Лёвена принимали участие лидеры молодежного крыла Рабочих партий Норвегии, Швеции и Дании.

Напомним, 22 июля 2011 года вооруженный правый экстремист Андерс Брейвик в форме офицера полиции расстрелял 69 человек на острове Утейа, который на протяжении многих лет был летним лагерем для молодежи Рабочих партий Скандинавских стран. Перед этим в правительственном квартале Осло он бросил гранату, от взрыва которой погибли восемь человек.