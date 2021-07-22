Москва, 22 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Увеличение продаж крепкого алкоголя, в том числе водки демонстрирует растущий уровень напряжения и неуверенности российском обществе, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

«Этот показатель лучше всяких социологических замеров показывает растущий уровень неуверенности, тревожности и напряжения, которые русские люди снимают проверенным седативным средством — алкоголем», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Таким образом, делает вывод парламентарий, все бодрые отчёты правительства РФ на экран президента РФ Владимира Путина, а также бравурные (как всегда перед выборами) заявления «Единой России» о грядущем всеобщему счастье, как оказалось по результатам продаж алкоголя — слабо коррелируют, если не сказать совсем никак — с ощущениями, ожиданиями, надеждами и «глубинного народа», и «среднего класса».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупнейшие компании, производящие крепкий алкоголь, сообщили о росте продаж в первом полугодии 2021 года в сравнении с первой половиной 2020 года, пишут «Ведомости». Аналогичный период 2020 года был рекордным по этому показателю. Тогда потребление алкоголя в целом выросло из-за того, что россияне не путешествовали и часто выпивали дома в период самоизоляции, отмечают эксперты.

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