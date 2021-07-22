Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Подход США к возможности введения санкций против «Северного потока — 2» не изменился: ограничения будут введены при необходимости. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена на пути в штат Огайо.

Джон Керри и Дженифер Псаки (сс) U.S. Department of State

По её словам, американская администрация привержена соблюдению закона и продолжит проверять организации, деятельность которых может подпасть под санкции. США хотят помешать «геополитическому влиянию» России на Украину или уменьшить его.

«Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости», — заявила Псаки, отметив, что газопровод построен на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии и США пришли к соглашению относительно «Северного потока — 2». Германия, как заявила американская сторона, пообещала препятствовать возможным действиям России против Украины.

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