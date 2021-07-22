Чита, 22 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 23 июля, на официальном сайте территориального ГУ МЧС РФ опубликовано штормовое предупреждение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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В течение суток в регионе сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. После выпадения осадков на большинстве рек возможен рост уровня воды в реках.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка обострилась в селе Богомягково Шилкинского района Забайкальского края и ряде других населённых пунктов. В частности, из-за подъема уровня воды реки Кия разрушен мост на микрорайон Даманский.

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