Екатеринбург, 22 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за сильного тумана с опозданием прибыли 15 самолётов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Самолёт

Авиасудна кружили в небе над городом. Кроме того, из-за тумана с опозданием вылетели 14 самолётов.

«В настоящее время «Кольцово» без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — цитирует пресс-службу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй декаде июля 2021 года в «Кольцово» задержали на несколько часов ряд рейсов, чем привлекли внимание прокуратуры.