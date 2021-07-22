Краснодар, 22 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Более 700 обманутых дольщиков получили компенсации из Фонда защиты прав дольщиков в Краснодарском крае, сообщили 22 июля в пресс-службе администрации региона.

77metrov.ru Дольщики

«На сегодняшний день уже 703 дольщика получили компенсации. Кроме того, чтобы полностью закрыть проблему к 2023 году, мы заложили в краевом бюджете 1,7 млрд рублей на ближайшие три года в качестве взноса в федеральный фонд. Это позволит привлечь свыше 6 млрд рублей федеральных средств на достройку инвестиционно непривлекательных объектов», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

С 2019 года фондом были приняты решения о финансирвании завершения строительства 23 объектов, на эти цели направят более 5,8 млрд рублей. Дольщикам еще 14 объектов уже выплатили или выплатят в ближайшее время компенсации на сумму почти 2,7 млрд рублей. До конца 2021 года на Кубани обещают завершить строительство 83 долгостроев, будет сдано более 13 тыс. квартир.