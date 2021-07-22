Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В первый класс общеобразовательных школ Ленинградской области 1 сентября 2021 года придут почти 22 тыс. детей. Об этом 22 июля на заседании правительства Ленобласти сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

По словам чиновника, планируемая численность обучающихся в общеобразовательных школах на 1 сентября 2021 года составляет 180 634 человека, среди которых 21 996 первоклассников. Для сравнения, в 2020 году число учащихся составляло 174 526 человек, в том числе 20 442 первоклассника.

«На сегодняшний день в Ленинградской области работает 879 образовательных организаций. Из них 815 муниципальные, 74 государственные», — добавил Тарасов.

Кроме того он отметил, что в настоящее время в системе образования Ленобласти работает 24 909 педагогических работников, из них 10 793 — учителя общеобразовательных организаций. В новом учебном году в региональную систему образования придет 300 молодых педагогов и специалистов.

«К первому сентября планируется открытие трех новых детских садов и двух школ. Также в 2021 году продолжится реконструкция восьми объектов образования и реновация в 17 школах и шести детских садах. Ещё с этого года в Ленобласти началась реновация объектов детского оздоровительного отдыха«Лесная сказка» в Гатчинском районе», — подытожил Сергей Тарасов.