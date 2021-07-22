Киев, 22 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Два человека погибли из-за последствий шквального ветра и ливней, накрывших Украину. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

В сообщении говорится, что на подконтрольной Украине территории ДНР в результате падения деревьев погиб один человек, семеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ещё один человек погиб в результате падения конструкции крыши в селе Мусиевка, что на подконтрольной Украине территории ЛНР.

Напомним, ранее в пресс-службе ГСЧС сообщили об отсутствии электричества в 800 населённых пунктах Украины.