Российские банки заявили о риске массового закрытия отделений
Москва, 22 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Главы крупнейших российских банков направили председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной обращение из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами, сообщает РБК.
Отмечается, что под обращением подписались глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.
По их мнению, новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала.
В числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов — как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах.
Как сообщало ИА REGNUM, профессиональные участники финансового рынка продолжают обсуждать предложенные Центробанком механизмы регулирования банковских экосистем, представленные в докладе регулятора под названием «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы».
Свой доклад Банк России опубликовал 23 июня и предложил участникам рынка обсудить несколько механизмов регулирования участия банков в экосистемах. Один из вариантов предполагает разделение банковской и нефинансовой деятельности. Два других варианта приведут к необходимости увеличения резервов банков как в случае введения максимального коэффициента риска (1250%) для небанковских активов, так и в случае вычета из капитала банка всех новых вложений в такие активы.
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