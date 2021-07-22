Иркутск, 22 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 23 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ ночью в Катангском, Киренском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы.

Дождь

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«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в помещении. Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — призывают спасатели.

Также 23−25 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрирует на протяжении нескольких последних дней.

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