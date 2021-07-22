Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Эвакуации из Афганистана в Соединённые Штаты по специальной иммиграционной программе ожидают более 20 тыс. человек. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Афганистан (сс) Todd Huffman

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«Общее число заявителей по этой программе — свыше 20 тысяч», — сказал он.

По его словам, которые приводит ТАСС, половина из заявителей ещё даже «не миновала начальные стадии процесса оформления».

Напомним, ранее Госдепартамент США заявил, что 2,5 тыс. граждан Афганистана, которые сотрудничали с американскими военными, уже получили специальные иммиграционные визы. Они будут временно размещены на базе Форт-Ли в штате Вирджиния.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Соединённые Штаты практически завершили вывод своих войск из Афганистана. Президент США Джозеф Байден также заявил, что США эвакуируют из страны тех ей граждан, которые в прошлом сотрудничали с американцами. По данным источников в американской администрации, Вашингтон намерен эвакуировать 2,5 тысячи граждан Афганистана непосредственно на территорию Соединённых Штатов, а не в третьи страны. Всего вывезти из Афганистана США готовы 12,5 тысячи местных жителей.