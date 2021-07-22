Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Ветерану ЦРУ, который ранее выслеживал «террориста номер один» Усаму бен Ладена, поручено расследовать случаи недомоганий среди некоторых американских госслужащих за рубежом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ЦРУ Whitehouse.gov

Издание отмечает, что расследование так называемого гаванского синдрома — одна из приоритетных задач для директора ЦРУ Уильяма Бернса. Эту задачу он передал одному из опытных сотрудников контртеррористического отдела.

Этот сотрудник, по данным источников, около десяти лет занимался аналитикой. Он выявлял сеть террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой с 1988 по 2011 год руководил бен Ладен.

В 2021 году, как ранее сообщал журнал The New Yorker, по меньшей мере у 20 американских чиновников в Вене возникли «необъяснимые проблемы со здоровьем». Они были похожи на недомогания дипломатов США на Кубе, которые получили название «гаванский синдром».

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