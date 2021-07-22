Канберра, 22 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Северная территория Австралии приобретает все большее военное значение после того, как 22 июля были обнародованы планы по строительству в регионе четырех военных баз США с целью сдерживания Китая. Об этом написал новостной портал News.com.au.

U.S. Air Force На военно-воздушной базе

«Проект, охватывающий четыре локации на расстоянии более 580 км возле побережья, является следствием растущей глобальной напряженности между Австралией, США и Китаем», — говорится в новостном материале.

Строительство баз в регионе оценивается в 550 миллионов долларов.

На военных объектах будут располагаться учебные полигоны, военная авиация и «городская инфраструктура для моделирования реальных сценариев войны».